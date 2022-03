Auf der B48 bei Hochspeyer sind am Freitagnachmittag zwei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Zusammenprall von Außenspiegeln um 16 Uhr 50 den Unfall ausgelöst: Eine 60 Jahre alte Frau sei mit ihrem Auto von der Abzweigung nach Altleiningen Richtung Hochspeyer unterwegs gewesen, als ein entgegenkommender 60 Jahre alter Fahrer zunächst ihren Außenspiegel berührte. Die Frau habe daraufhin das Steuer verrissen und sei seitlich in das nächste entgegenkommende Auto gefahren, in dem ein 33-Jähriger saß. Dessen Auto sei von der Straße geschleudert worden, habe sich überschlagen und sei neben der Straße auf dem Dach liegen geblieben. Das Auto der 60-Jährigen habe sich auf der Straße um 180 Grad gedreht und sei auf der Fahrbahn stehen geblieben. Sowohl die Frau als auch der 33-Jährige seien schwerverletzt ins Krankenhaus gekommen. Die B48 musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt worden.