Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag am Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal ereignet hat. Laut Polizei war die Feuerwehr Frankenthal zusammen mit dem Rettungsdienst gegen 10 Uhr über ein Unfallgeschehen mit unklarer Lage vor Ort gerufen worden. Auf der Anfahrt wurde dann ergänzend mitgeteilt, dass zwei Personen in einem auf der Seite liegenden Fahrzeug eingeschlossen seien. Bei Eintreffen am Unfallort war eine männliche Person bereits durch Rettungsdienst und Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit worden. Die noch im Fahrzeug befindliche Frau klagte über Rückenschmerzen, war jedoch nicht eingeklemmt. In enger Absprache mit dem Notarzt wurde sie über die Heckklappe aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen an den insgesamt drei beschädigten Fahrzeugen – zwei davon waren parkende Fahrzeuge – wurde die Einsatzstelle an die Polizeiinspektion Frankenthal übergeben. Diese führt nun die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 15 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Krankentransportwagen und zwei Notärzten. Der Bereich des Albrecht-Dürer-Rings zwischen Matthäus-Merian-Ring und Emil-Nolde-Ring war während des Rettungseinsatzes voll gesperrt.