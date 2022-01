Zwei Menschen sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall nahe Nünschweiler im Kreis Südwestpfalz schwer verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Gegen 15.11 Uhr habe eine Autofahrerin, von der Sonne geblendet, die L471 von der K10 aus Richtung Nünschweiler kommend überqueren wollen und dabei ein Auto übersehen, das auf der Landesstraße aus Richtung Stambach kam. Bei Zusammenstoß der beiden Autos seien die Fahrerin und der Fahrer des anderen Wagens schwer, ein Beifahrer leicht verletzt worden. Die drei Verletzten wurden vom Roten Kreuz in Krankenhäuser gebracht. Den Gesamtschaden – Totalschaden an beiden Wagen – schätzt die Polizei auf 27.000 Euro.