Ein Motorrad ist in Neustadt-Diedesfeld in eine Baustellenabsperrung gefahren. Zwei Menschen wurden dabei nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Ein 21-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der L516 von Maikammer in Richtung Neustadt/W. und kam aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr die Absperrung und prallte in einen Erdhügel, beide – der Fahrer und sein 17-jähriger Sozius – wurden vom Motorrad geschleudert. Sie erlitten schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser; ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Sachschaden belief sich auf etwa 6000 Euro. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die L516 zwischen der K15 und der K16 für rund eine Stunde voll. rhp