Die Adler Mannheim kamen am Sontag in der Deutschen Eishockey-Liga zu einem späten 2:1-Sieg nach Verlängerung bei Vizemeister Pinguins Bremerhaven. Erst 14 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit schoss Matthias Plachta die Gäste mit dem 1:1-Ausgleich in die Overtime, in der Jyrki Jokipakka der Siegtreffer gelang. Am Mittwoch begnnt für die Adler ein Heimspiel-Dreierpack. Los geht’s mit der Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers, es folgen die Augsburger Panther (Freitag) und der ERC Ingolstadt (Sonntag).