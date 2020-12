Am „Internationalen Tag des Ehrenamts“ am Samstag zeichnet die Mainzer Landesregierung sieben Initiativen für ihre Verdienste um den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit dem „Brückenpreis“ des Landes aus. Die Geehrten erhalten eine symbolische Brücke und jeweils 1.000 Euro als Unterstützung für ihr Engagement. Gekürt werden auch zwei pfälzische Initiativen: In der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement in grenzüberschreitender Zusammenarbeit“ wird der Senegalhilfe-Verein Trippstadt ausgezeichnet, in der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement gegen Hass und Hetze“ die Initiative „Die Nordpfalz bleibt bunt“ aus Rockenhausen.