Im Landauer Zoo sind zwei kleine Eber zur Welt gekommen. Sie sind dort der erste Nachwuchs der in ihrer Heimat stark bedrohten Visayas-Mähnenschweine. Die Ferkel kamen schon am 16. Mai zur Welt. Jetzt sind sie mit der Muttersau in der Außenanlage zu sehen. Nach Angaben des Zoos kümmert sich die fünf Jahre alte Mutter vorbildlich um den Nachwuchs. Die Wildschweine mit der vor allem bei Ebern stark ausgeprägten Nackenmähne sind nach den philippinischen Visayas-Inseln benannt, wo es aber heute nur noch kleine Bestände gibt. Dort sind nur noch fünf Prozent der ursprünglichen Waldfläche erhalten, außerdem bedrohen Wilderei und die Vermischung mit Hausschweinen die Tierart. Die Weltnaturschutzunion führt die Mähnenschweine daher auf der Roten Liste der von Ausrottung bedrohten Tiere, also in der höchsten Gefährdungskategorie. Der Zoo Landau engagiert sich für den Erhalt der Tierart auch in einem Schutzprojekt der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz. Mehr Informationen gibt es unter www.zgap.de.