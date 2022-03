Ludwigshafen. In mehreren Verbandsgemeinden der Pfalz haben die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag darüber abgestimmt, wer als Bürgermeisterin oder Bürgermeister in den nächsten Jahren Chefin oder Chef in dem jeweiligen Rathaus ist.

In der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (Südwestpfalz) kommt es zu einem Machtwechsel: In einer Stichwahl ums Bürgermeisteramt hat Herausforderer Patrick Sema (SPD) am Sonntag 55,3 Prozent der Stimmen gewonnen und so Amtsinhaber Thomas Peifer (CDU) geschlagen, der 44,7 Prozent holte. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,8 Prozent. Peifer verliert damit nach 18 Jahren sein Amt.

In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) wird die SPD-Kandidatin Silke Schmitt-Makdice neue Bürgermeisterin. Die 42-Jährige gewann in der Stichwahl mit 53,9 Prozent gegen den CDU-Kandidaten Harald Löffler. Der 51-Jährige erzielte 46,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,3 Prozent. Silke Schmitt-Makdice folgt auf Manfred Scharfenberger (CDU), der zum 1. Juli in den Ruhestand geht. Der 69-Jährige war dann insgesamt 23 Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister und somit Chef der Verwaltung.

Matthias Schardt (CDU) bleibt Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rülzheim (Kreis Germersheim). 89,5 Prozent der Wähler stimmten für den Leimersheimer, der ohne Gegenkandidat antrat. 10,5 Prozent votierten gegen den Amtsinhaber. Die Wahlbeteiligung betrug 39,2 Prozent.

In der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land steht am 10. April eine Stichwahl zwischen dem CDU-Kandidaten Klaus Weber und dem den SPD-Bewerber Harald Hatzfeld an. Weber erhielt am Sonntag im ersten Durchgang 42,8 Prozent der Stimmen, Hatzfeld 37,5 Prozent. Der Einzelbewerber Felix Kupper kam auf 19,7 Prozent, er ist damit aus dem Rennen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 51 Prozent.