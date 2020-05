Zwei Motorradfahrer sind am Freitag im Speyerer Umland bei Unfällen verletzt worden. Laut Polizei fuhr am Nachmittag ein 48-Jähriger, der von der B39 gekommen war, in den Kreisverkehr westlich von Hanhofen. Eine aus einem Feldweg kommende 59-jährige Autofahrerin übersah den Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrer verletzte sich leicht am Fuß. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das Auto wurde nur leicht beschädigt. Ein weiterer Motorradfahrer verletzte sich durch eigenes Verschulden gegen 19.30 Uhr auf der B9 in Höhe der Auffahrt Römerberg. Laut Polizei war der 20-Jährige in Richtung Germersheim unterwegs gewesen. Beim Überholen verlor er – wahrscheinlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit – die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Obwohl er sich mehrfach überschlug, wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Er wurde mit Prellungen und Schürfwunden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.