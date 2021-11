Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 6.45 Uhr auf der A5 bei Muggensturm ereignete, sind zwei Menschen ums Leben gekommen und vier Personen kamen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, war es zunächst zwischen einem Toyota und einem Ford unmittelbar auf Höhe des Verzögerungsstreifens zum Parkplatz „Schleifweg“ aus noch unklarer Ursache zu einem Auffahrunfall gekommen. Ersthelfer brachten die Insassen des Toyotas, der auf linker Fahrbahnseite entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand gekommen war, in Sicherheit.

Auto gerät in Brand

Nur wenige Minuten später fuhr den bisherigen Erkenntnissen nach der 70 Jahre alte Fahrer eines Hyundai gegen den ungesicherten Toyota, dessen Auto sofort Feuer fing. Zuletzt fuhr noch ein mit zwei Personen besetzter Mercedes gegen den Hyundai. Der Hyundai-Fahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimierungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Auch seine 65-jährige Ehefrau konnte aus dem brennenden Fahrzeug nicht mehr befreit werden.

Viele Helfer und Helferinnen vor Ort

Die Feuerwehr aus Rastatt war mit insgesamt 37 Kräften, die Rettungsdienste mit 15 Leuten mit drei Rettungswagenbesatzungen und weiteren drei Notarztfahrzeugen im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Absicherung der Unfallstelle sowie für die Umleitungsmaßnahmen der voll gesperrten Richtungsfahrbahn in Richtung Norden waren rund 20 Polizeibeamte im Einsatz. Darüber hinaus wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Gesamtschaden liegt bei geschätzten 120.000 Euro.