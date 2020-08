[Aktualisiert 16.25 Uhr] Beim Brand eines Wohncontainers für Obdachlose in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll es sich bei den Personen um einen 59-jährigen Bewohner und seinen 54-jährigen Begleiter handeln.

Das Feuer brach am frühen Freitagmorgen aus. Zwischenzeitlich habe der Container vollständig gebrannt, so ein Sprecher der Polizei. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei sucht aktuell nach einem Auto, dessen Fahrer oder Fahrerin an dem Brand vorbeigefahren ist und bei den Ermittlungen als Zeuge helfen könnte.

Der Bürgermeister der Gemeinde mit 5000 Einwohnern, Maik Brandt, zeigte sich angesichts des „tragischen Ereignisses“ betroffen. Er sei um fünf Uhr früh von der Feuerwehr verständigt worden und daraufhin zum Brandort in einem Industriegebiet geeilt. Das Feuer sei zu diesem Zeitpunkt bereits von 35 Feuerwehrleuten gelöscht worden. Die Rauchentwicklung sei aber noch sehr stark gewesen. „Das geht nicht spurlos an einem vorbei.“

Der Container mit zwei Wohnungen sei vor acht Jahren als Notunterkunft für Obdachlose errichtet und zuletzt auch permanent bewohnt worden.