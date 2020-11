Bei einem Unfall in Rülzheim am Donnerstag Nachmittag sind ein Kraftradfahrer und der Beifahrer in einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war um 17.25 Uhr der 21-jährige Kraftradfahrer auf der Landstraße von Rülzheim nach Kuhardt unterwegs. An der Einmündung von der B9 auf die Landstraße wollte zeitgleich ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer links, in Richtung Rülzheim, abbiegen und übersah aus bisher unbekannter Ursache den Kraftradfahrer, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kraftradfahrer und der 41-jährige Beifahrer des Mercedes schwer verletzt wurden. Beide wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei weiter mitteilt, sagten mehrere Zeugen anschließend aus, dass der Kraftradfahrer vor dem Unfall in „rasanter Fahrweise unterwegs“ gewesen sei. Daher wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 21-Jährigen eingeleitet. Außerdem wurde ein Gutachter beauftragt, beide beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Unfallaufnahme musste die Ausfahrt Rülzheim-Süd in beiden Fahrtrichtungen für mehr als drei Stunden voll gesperrt werden.