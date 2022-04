Gleich zwei Mal ist am Freitag ein Mann in Bad Dürkheim negativ aufgefallen. Zunächst meldete ein Zeuge der Polizei, dass in der Stadt eine Person umherlaufe, Passanten bedränge und rumschreie. Die Polizei traf den betreffenden Mann dann auf einem Fahrrad fahrend an und kontrolliert ihn. Dabei räumte der 42-jährige Mannheimer ein, Betäubungsmittel in Form von Speed konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Schnelltest verlief positiv auf mehrere Stoffgruppen. Weil er mit dem Rad unterwegs war, wurde dem Mannheimer zudem eine Blutprobe entnommen. Nach einer zweiten Meldung durch Zeugen wurde der gleiche Mann von der Polizei erneut auf einem Fahrrad angetroffen. Dem 42-Jährigen wurde daraufhin eine weitere Blutprobe entnommen. Da es sich in beiden Fällen zudem um gestohlene Fahrräder handelte, muss sich der Mannheimer nun wegen zwei Trunkenheitsfahrten sowie Diebstahls von zwei Fahrrädern verantworten. Die Fahrräder konnten den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.