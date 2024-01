Die Polizei sucht zwei Männer, die am Donnerstagvormittag bei einer Kontrolle geflüchtet sind. Wie die Beamten berichten, haben sie gegen 10.45 Uhr auf der A61 in der Nähe von Schifferstadt einen Opel Meriva angehalten und danach den 30 Jahre alten Fahrer und seinen Beifahrer unter die Lupe genommen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Auto weder zugelassen noch versichert ist und außerdem noch gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Die Männer flüchteten zu Fuß in den angrenzenden Wald in Richtung Grillhütte Schifferstadt. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, wurden auch von der Hundestaffel und einem Hubschrauber unterstützt, jedoch ohne Erfolg.

Der Fahrer ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunkelhäutig und hat lockiges schwarzes Haar. Er war mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Der unbekannte Beifahrer ist ebenfalls beschrieben als 1,70 Meter groß, schlank, dunkelhäutig und hat lockige schwarze Haare. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, trägt eine schwarz-graue Jacke und Bluejeans. Beide Männer wurden aus Eigensicherungsgründen während der Kontrolle gefesselt und müssten den Beamten zufolge auch weiterhin die Handfesseln tragen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pdneustadt.zvd@polizei.rlp.de.