Zwei unbekannte Männer haben am Freitagabend einen Supermarkt in Mannheim-Käfertal überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betraten die Männer kurz vor Ladenschluss um 20 Uhr den Markt in der Boveristraße. Einer der Männer bedrohte die Kassiererin mit einer Pistole. Anschließend wurden die Frau und eine weitere Mitarbeiterin in einen Nebenraum gedrängt. Dort wurden sie gezwungen, den Tresor zu öffnen. Als das nicht funktionierte, nahmen die Männer das Bargeld aus der Kasse, fesselten die beiden Frauen und flüchteten. Die Polizei hat die Männer noch nicht gefunden.

Polizei sucht Täter

Einer der beiden Männer wird wie folgt beschrieben: etwa 20-30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlanke Statur, auffallend grüne Augen und dunkle Hautfarbe. Er sei komplett in schwarz gekleidet gewesen, habe eine schwarze Kapuze, einen schwarzen Mundschutz und eine schwarze Jacke mit Fellkragen getragen. Außerdem trug er eine schwarze Hose, schwarze Nike-Schuhe, helle Gartenhandschuhe und führte eine weiße Plastiktüte mit sich.

Der andere soll ebenfalls zwischen 20-30 Jahre alt gewesen sein. Er hat nach Angaben der Polizei eine kräftige Statur (breiter Kopf, breites Gesicht) und schwarze Haare. Er war ebenfalls dunkel gekleidet, trug eine schwarze Kapuze und einen dunklen Pullover mit weißem Logo an der linken Brust. Außerdem hatte er eine schwarze Adidas Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite an. Er trug dazu schwarze Schuhe und Handschuhe. Der Mann war bewaffnet mit einer Pistole. Beide Männer sollen deutsch ohne Akzent gesprochen haben.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der 0621/1744444.