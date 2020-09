Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Talstraße in Neustadt verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 74-jähriger Autofahrer auf der B 39 von Lambrecht kommend in Richtung Neustadter Stadtmitte unterwegs. Nach einer Linkskurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf einen angrenzenden Parkplatz und dann wieder zurück auf die Fahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen eines 40-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher erlitt eine Schnittwunde an der Hand. Der 40-jährige geschädigte Autofahrer erlitt Prellungen an Armen und Beinen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bis zur Räumung der Unfallstelle musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr einseitig blockweise von der Feuerwehr vorbei geleitet. Deswegen bildeten sich in beiden Fahrtrichtungen lange Staus.