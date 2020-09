Die Corona-Pandemie lässt, wie erwartet, viele Karnevalisten auf die Fasnachtssaison verzichten oder zumindest kürzer zu treten. Sowohl der Breitenbacher Carnevalverein als auch der Karnevalverein Kusel haben inzwischen ihre Prunksitzungen abgesagt.

Uwe Staab, Vorsitzender des BCV teilt mit, dass sein Verein nicht nur auf die Prunksitzungen verzichtet, sondern dass auch die für November geplante Jubiläumsfeier auf unbestimmte Zeit verschoben werde. All das sei dem Vorstand nicht leichtgefallen, doch sei diese Entscheidung das einzig Richtige, um Verantwortung für Gäste und Mitwirkende zu übernehmen. Der BCV habe zugleich beschlossen, wegen der außergewöhnlichen Umstände keinen Mitgliedsbeitrag für 2020 einzuziehen. Damit solle in Zeiten von Corona und Kurzarbeit ein Zeichen des Dankes an jene gesetzt werden, die den Verein immer unterstützten. Die Garden des Vereins werden laut Staab unter Einhaltung der Hygienevorschriften weiterhin trainieren.

Auch Peter Schmid, Vorsitzender des KV Kusel, hat die Mitglieder über den Vorstandsbeschluss informiert, auf die Prunksitzung in gewohnter Form in der Fritz-Wunderlich-Halle zu verzichten. Der Verein folge bei dieser schweren Entscheidung der Empfehlung der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine. Allerdings wolle der KVK die Kampagne nicht komplett absagen. Die eine oder andere Veranstaltung – etwa am 11.11. oder zur Straßenfasnacht – solle es dennoch geben.

Weiterhin im Training sind laut Schmid die Tänzer des KVK. Wegen der Ausnahmesituation in diesem Jahr wird der KVK seinen Mitgliedern nicht den 2019 eingeführten Tänzerbeitrag abbuchen, sondern nur den normalen Mitgliedsbeitrag. Auf die jährliche Hauptversammlung verzichtet der KVK.