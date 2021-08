Zwei Frauen bewerben sich für das Amt der Ortsbürgermeisterin von Birkenheide: Beigeordnete Juliane Popp (59, CDU) und Emmi Seitz (76, FWG). Der Wahlausschuss hat beide Vorschläge in seiner Sitzung am Dienstag zugelassen. Die Bürgermeisterwahl ist am 26. September, dem Tag der Bundestagswahl. Sie ist notwendig geworden, weil Amtsinhaber Rainer Reiß im Mai plötzlich verstorben ist. Juliane Popp führt seitdem kommissarisch die Amtsgeschäfte mit ihrem Beigeordneten- und Parteikollegen Andreas Tossmann. Für Emmi Seitz, die frühere Beigeordnete, ist es die dritte Kandidatur für die Position des Ortsbürgermeisters.