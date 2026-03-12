Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim aus einem schwarzen Mercedes mit Ludwigshafener Kennzeichen heraus zwei sieben und acht Jahre alte Jungen angesprochen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 14.20 und 14.25 Uhr in der Schillerstraße auf Höhe der Erbprinz-Josef-Straße. Als der Mann gefragt habe, ob die beiden Jungen die Tierbabys in seinem Auto sehen wollten, seien die Kinder geflüchtet. Der unbekannte Autofahrer soll hellhäutig sowie dunkelhaarig sein und einen Dreitagebart getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0621 963-24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.