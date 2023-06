Zwei junge Frauen haben am Samstag gegen 23.15 Uhr einen Stromkasten in der Burgstraße so stark beschädigt, dass in dessen Umfeld kurzzeitig Stromausfall herrschte. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Ehepaar einen Anwohner auf die Tat hingewiesen, der dann die Beamten verständigte. Zwei weibliche Jugendliche hätten gegen den Stromkasten auf Höhe der Hausnummer 11 getreten und diesen sichtlich beschädigt. Zu den Motiven ist nichts bekannt. Die Täterinnen werden nun gesucht. Die Beamten erhoffen sich einerseits Hinweise von dem bisher unbekannten Pärchen, das Genaueres gesehen haben könnte. Auch andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.