Fast zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal ist ein damals weggespültes Auto in der Ahr entdeckt worden. Das Fahrzeug wurde der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Mittwoch gemeldet, wie diese am Abend mitteilte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich das Auto vermutlich bereits seit längerem dort befand.

Später erklärten die Beamten, dass es sich möglicherweise um ein Fahrzeug handle, das während der Flutkatastrophe weggespült worden war. Dieses sei nun durch den niedrigen Wasserstand der Ahr zum Vorschein gekommen. Der Wagen soll demnach gemeinsam mit der Feuerwehr am Freitag geborgen werden.

Starke Regenfälle hatten Mitte Juli 2021 katastrophale Überschwemmungen an Flüssen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Viele Gemeinden, insbesondere im Ahrtal, wurden verwüstet. Mehr als 180 Menschen starben, hunderte wurden verletzt.