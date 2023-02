Zwei Hunde starben in der Nacht auf Dienstag bei einem Feuer in der Zweibrücker Fasanerie. Die Hausbewohner konnten sich retten, nachdem sie von Nachbarn geweckt worden waren.

Die Zweibrücker Feuerwehr wurde um 3.40 Uhr alarmiert. Als sie am Fuß der Fasanerie ankam, stand ein Nebengebäude des Holzhauses am unteren Fasanerieparkplatz in Flammen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus oder gar den Fasaneriewald übergriff. Zwei Hunde kamen in dem Nebengebäude ums Leben. Nachbarn weckten die Bewohner des Hauses, die sich retten konnten und unverletzt blieben. Der Gesamtschaden beträgt 80.000 bis 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Knapp 50 Feuerwehrleute waren mit elf Fahrzeugen der Zweibrücker Feuerwehr und zwei Fahrzeugen der Flugplatzfeuerwehr der Triwo im Einsatz.Zweibrücker