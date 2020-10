Die Stadt nutzt die zweiwöchigen Herbstferien für zwei Straßensanierungen, die am Montag begonnen haben. Betroffen von den Arbeiten des Bereichs Tiefbau sind der Adlerdamm und die Bruchwiesenstraße. Mit Staus muss gerechnet werden. Am Adlerdamm in Mundenheim werden bis 23. Oktober nach Angaben der Verwaltung die beiden Fahrstreifen in Richtung Saarlandstraße sowie die daneben liegende Busspur saniert. Grund: Der Straßenbelag befindet sich in einem schlechten Zustand. Für die Sanierung muss der Adlerdamm zwischen Erich-Reimann-Straße und Saarlandstraße in Fahrtrichtung Mundenheim voll gesperrt werden. Die Stadt hat ein weiträumiges Umleitungskonzept erstellt: Der von Süden kommende Lkw-Verkehr wird über die Lagerhausstraße auf die B 44 (Hochstraße Nord) umgeleitet. Der Pkw-Verkehr wird über die Mundenheimer Straße und die Von-Weber-Straße zur Saarlandstraße geführt. Die zweite große Baustelle wird in den Herbstferien in der Bruchwiesenstraße (Mundenheim) eingerichtet. Hier wird laut Stadt der rechte Fahrstreifen in Richtung Norden an zwei Stellen instandgesetzt. Für die zweiwöchigen Arbeiten müssen laut Stadt beide Fahrspuren in Richtung Norden gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Christian-Weiß-Straße, die Ludwig-Reichling-Straße und die Ernst-Boehe-Straße eingerichtet.