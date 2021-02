Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler sind die neuen Vorsitzenden der Linkspartei. Die beiden Frauen folgen dem fast neun Jahre lang amtierenden Führungsduo Katja Kipping und Bernd Riexinger, die nicht mehr zur Wiederwahl antraten. Bei einem digitalen Parteitag stimmten 378 (70,5 Prozent) der online zugeschalteten Delegierten für die 43-jährige Hennig-Wellsow, die in Thüringen Landesvorsitzender der Partei ist. Die hessische Landtagsfraktionschefin Wissler (39) erhielt 448 Stimmen (84,2 Prozent). Zwei weitere männliche Kandidaten waren chancenlos. Das Ergebnis der Abstimmung muss noch per Briefwahl von den Delegierten bestätigt werden.

Die Linkspartei hat damit ihre erste weibliche Doppelspitze. Beide neuen Vorsitzenden riefen die Partei zur Geschlossenheit auf. Diskussionen gab es auf dem Parteitag, ob die Linken nach der Bundestagswahl in eine Regierungskoalition eintreten sollen, wenn sich rechnerisch diese Möglichkeit ergeben sollte. Streitpunkt ist insbesondere die Außenpolitik. Hier lehnt unter anderem Wissler jegliche Auslandseinsätze der Bundeswehr ab, Hennig-Wellsow ist zumindest offen für Blauhelm-Einsätze. In einem mit großer Mehrheit verabschiedeten Leitantrag setzen die Linken deutliche Akzente in der Klimapolitik, die bislang nicht im Fokus der Partei stand. Unter anderem wird ein „ökologischer Systemwechsel“ gefordert. Schwerpunkt im Wahlkampf soll gleichwohl das Thema soziale Gerechtigkeit und faire Lastenverteilung bleiben. Derzeit liegt die Linkspartei in den Umfragen zur Bundestagswahl bei sieben bis acht Prozent.