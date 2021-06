[Aktualisiert 13.40 Uhr] Am Dienstagmorgen kurz vor neun Uhr hat sich auf der K4250 zwischen Ketsch und Schwetzingen ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, sind dabei zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 34-jährige Frau war mit ihrem Toyota in Richtung Schwetzingen unterwegs. Dabei kam sie aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und stieß mit einer 57-jährigen Ford-Kleinbus-Fahrerin zusammen, die in Richtung Ketsch fuhr.

Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Während die Fahrerin des Toyota einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Mannheim geflogen wurde, lieferte ein Rettungswagen die 57-Jährige in eine Heidelberger Klinik ein.

Die Fahrzeuge beider Frauen waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Die Vollsperrung der Straße lief bis 12 Uhr.