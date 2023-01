(aktualisiert 12.34) Weil zwei Männer ihre Autos nicht im Griff hatten und zu schnell unterwegs waren, verursachten sie am Samstag in Mannheim Unfälle. Insgesamt entstanden mehrere Hunderttausend Euro Schaden. Einer der Männer hat in der Hafenbahnstraße einen Unfall mit rund 110.000 Euro Schaden verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor er am Samstagabend die Kontrolle über seinen 500 PS starken Sportwagen. Der 31-Jährige hatte seinen BMW M4 offenbar so stark beschleunigt, dass er ins Schleudern geriet und eine Werbetafel, eine Packstation und die Scheibe einer Tankstelle beschädigte. An dem Fahrzeug entstanden 85.000 Euro Schaden, es musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall nach Angaben der Polizei niemand. Zeugen sollen sich an die Polizei wenden: Telefon 0621 33010.

Mit Schild kollidiert

Bereits am Samstagmittag verwüstete ein ebenfalls 31-Jähriger seinen BMW auf dem Parkring. Der Mann war laut Polizei mit seiner 36-jährigen Beifahrerin in Richtung Jungbusch unterwegs, als er sein Fahrzeug derart schnell beschleunigte, dass er die Kontrolle darüber verlor. In der Folge kollidierte der BMW M5 mit einem auf dem dortigen Grünstreifen angebrachten Verkehrsschild. Zum Stillstand kam der Unfallverursacher erst nach etwa 70 Metern auf der Gegenfahrbahn. Ob andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist bislang nicht bekannt. Sowohl Unfallverursacher als auch Beifahrerin blieben laut Polizei unverletzt. An dem BMW entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach Zeugen: Telefon 0621 12580.