Die Deutschland-Tour 2026 macht gleich zweimal Station in der Pfalz. Die Organisatoren des bedeutendsten deutschen Etappenrennens haben am Donnerstagnachmittag Offenbach an der Queich und Bad Dürkheim als Etappenorte bestätigt.

Demnach werden die mittleren Teilstücke der vier Etappen durch die Pfalz führen. Offenbach an der Queich ist als Zielort der zweiten Etappe am Freitag, 21. August, angegeben. Einen Tag später kommt das Peloton in Bad Dürkheim an. Von der Südpfalz aus führt die Etappe Richtung Kurstadt, zuvor über Johanniskreuz und durch das Elmsteiner Tal, wo einige Höhenmeter im Pfälzerwald zu überwinden sind. Die genaue Streckenführung ist noch in Planung. Die vierte und letzte Etappe der Deutschland-Tour endet in Heilbronn.

Zum zweiten Mal in der Südpfalz

„Für unsere Stadt ist es etwas Besonderes, ein so bedeutendes Radrennen begrüßen zu dürfen“, wird Bad Dürkheims Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt zitiert. ARD und ZDF übertragen die Tour im Fernsehen – und damit auch die Bilder aus der Pfalz.

Für die Südpfalz hingegen ist es das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass die Tour in der Gegend Station macht. Bereits 2024 führte eine Etappe durch den Landkreis Südliche Weinstraße. Start war in Annweiler, dann ging es hinauf zur 673 Meter hohen Kalmit, anschließend durch den Pfälzerwald bis nach Saarbrücken.