Der FC Arminia Ludwigshafen hat in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga bei Alemannia Waldalgesheim mit 0:2 (0:2) verloren.

20 Minuten lang hatte die Arminia bei den heimstarken Rheinhessen alles im Griff, nur das Tor wollte nicht fallen. Lennart Thum hatte Pech mit einem Pfostentreffer (12.). Irgendwie erinnerte vieles in der Anfangsphase an ein Freundschaftsspiel unter Wettkampfbedingungen. Bezeichnend: Das erste Foul der Partie ereignete sich in der 17. Minute.

In der 20. Minute dann die Szene, die der Begegnung die Richtung gab. Beim ersten Alemannen-Torschuss von Shane Wheeler reagierte Peter Klug im FC-Tor klasse, lenkte den Ball mit dem Fuß zur Ecke. Bei der Hereingabe von Nik Rosenbaum stand dann Innenverteidiger Serdal Günes völlig frei, nickte aus fünf Metern ein. Damit ging ein Riss durch das Spiel der Pfälzer.

Wieder Günes

Lukas Hartlieb konnte auf der Linie noch gegen Nils Gräff klären (26.), dann war es erneut geschehen. Wieder Ecke Rosenbaum, wieder Günes, diesmal mit dem Fuß – 2:0 (39.). Doppelt bitter für die Arminia, weil beim Schuss zuvor kein Ludwigshafener mehr den Ball berührt hatte, es eigentlich Abstoß hätte geben müssen.

„Im zweiten Abschnitt haben wir es dann nicht mehr geschafft, ins letzte Drittel zu kommen und Torchancen herauszuspielen.“ Damit fasste FC-Co-Trainer Andreas Brill das Geschehen in einem Satz zusammen. Günes (67.) und Can Özer (83.) hätten bei ihren Chancen das Ergebnis noch höher schrauben können.