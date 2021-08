Wegen zweier Coronafälle bei der U21 des 1. FC Kaiserslautern ist die Oberligapartie am Samstag, 15.30 Uhr, bei Hassia Bingen abgesetzt worden. Nach Auskunft von Uwe Scherr, dem Sportlichen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, sind zwei Spieler positiv getestet worden. Die zwei Spieler und die fünf Kameraden, die sich beim Training auf dem Fröhnerhof mit ihnen die Kabine teilen, müssen bis einschließlich 19. August in Quarantäne. Die übrigen Mannschaft trainiert seit Donnerstag wieder. Mit den Fußballern aus dem Profiteam, das ebenfalls auf dem Fröhnerhof trainiert, hatten die Betroffenen keinen Kontakt. Die Profis benutzen weder die Kabinen, noch den Kraftraum, fahren mit ihren Autos direkt zum Trainingsplatz im hinteren Bereich des Geländes, steigen danach in ihr Auto und fahren wieder weg. Wann die Partie gegen Bingen nachgeholt wird, steht noch nicht fest.