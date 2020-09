Zwei Schülerinnen am Wirtschaftsgymnasium der Berufsbildenden Schule Speyer (BBS) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies wurde am Mittwochnachmittag bekannt.

Die Betroffenen seien Schwestern, aber in unterschiedlichen Lerngruppen, so Schulleiter Henning Vollrath. Die Lerngruppe der einen Schülerin sei wegen des Verdachtsfalls schon seit Beginn der Woche im Homeschooling gewesen, die andere am Mittwoch heimgeschickt worden. Für Kontaktpersonen seien nun Quarantänezeiten zu erwarten. Ob Tests auf das Virus für alle Schüler veranlasst würden, müsse noch mit dem Gesundheitsamt beraten werden, so Vollrath. Die Anzahl der Kontaktpersonen stehe noch nicht fest. Es seien die ersten Corona-Fälle an der BBS als Speyers größter Schule nach den Sommerferien. Kurz vor Ferienbeginn hatte es vier Fälle gegeben.

In Speyer ist die Anzahl der Infizierten laut Stadt am Mittwoch um drei auf 157 gestiegen. Wahrscheinlich seien die zwei Schülerinnen darin schon enthalten, so Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach. Zum dritten Fall sei der Stadt nichts bekannt. Für 76 Personen war Quarantäne angeordnet.