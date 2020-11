Am Freitag gegen 18.15 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 10 bei Wilgartswiesen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei fuhr ein 65-jähriger Osteuropäer mit seinem Sattelzug die B 10 von Landau kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. Zwischen den beiden Parkplätzen bei Wilgartswiesen (Kreis Südwestpfalz) setzte er verbotswidrig zum Wendemanöver an. Zwei nachfolgende Autofahrer, eine 39-jährige Frau aus dem Kreis Pirmasens und 49-jähriger Mann aus dem Kreis Merzig, konnten dem querstehenden Lastwagen nicht mehr ausweichen und kollidierten nacheinander frontal mit dem Auflieger. Bei Fahrer wurden dabei leicht verletzt und mussten nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. An ihren beiden Autos entstand Totalschaden, der Auflieger des Lkw wurde erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 35.000 Euro beziffert. Die B 10 war für die Zeit der Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt. Gegen den Fahrer der Sattelzugkombination wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.