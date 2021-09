Am Freitagabend gegen 21.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass zwei Autos in Friedelsheim (Kreis Bad Dürkheim) mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit und dicht hintereinander fahrend durch den Ort rasen würden. Teils würden die Fahrzeuge auch nebeneinander fahren, sodass auch die Gegenspur blockiert sei. Gleichzeitig wurden der Polizei die Kennzeichen der beiden Fahrzeuge übermittelt. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnten die alarmierten Beamten wenig später eines der Autos in Gönnheim entdecken. Der 27-jährige Fahrer aus Neustadt verneinte jedoch die Teilnahme an einem Autorennen, dennoch wurde sein Führerschein sichergestellt. Zudem wurden an seinem Wagen mehrere bauliche Veränderungen festgestellt, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Gegen beide Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.