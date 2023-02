In Niedersachsen haben zwei Unbekannte zwei Alpakas aus einem Betrieb gestohlen. Wie die Polizei in Cloppenburg am Montag mitteilte, wurden die Tiere in der Nacht zum Sonntag aus dem Zelt einer Weide entwendet. Sie gehörten zu einem Alpaka-Zuchtbetrieb.

Bei den Tieren handelt es sich demnach um ein weibliches und ein männliches Alpaka. Die Polizei bat um Hinweise zu dem Diebstahl. Alpakas stammen ursprünglich aus Südamerika. Sie werden vermehrt auch in Deutschland gezüchtet - vor allem wegen ihrer Wolle.