Hundeklo zweckentfremdet

Eine Mörlheimerin leert in ihrem Heimatort ehrenamtlich die öffentlichen Toiletten der Vierbeiner. Warum tut sie sich das an? Über das Verhalten von so manchem Mitmenschen muss sie sich immer wieder mal tierisch ärgern. Manchmal wird sie dann zur Detektivin.

Der 750-Cent-Obolus

Zur 750-Jahrfeier bittet die Stadt Landau ihre Bürger um jeweils 750 Cent. Diese Art der Finanzierung des Festjahrs kommt aus heiterem Himmel. Soll das jetzt Schule machen – vielleicht sogar beim Freizeitbad La Ola?

Wohnungsnot: Container für Geflüchtete

Wöchentlich werden der Verbandsgemeinde neue Personen zur Unterbringung zugewiesen. Freie Wohnungen für Obdachlose, Flüchtlinge und Sozialhilfe-Empfängern werden knapp. Standorte für Container werden nun gesucht.

Faurecia: IG Metall sitzt mit am Tisch

Der Automobil-Zulieferer Faurecia will in Hagenbach Abteilungen schließen. Der Betriebsrat sieht dafür keine Gründe. Jetzt sitzt die Gewerkschaft mit am Verhandlungstisch.

Neuer Cube-Store vor Eröffnung

Im Gewerbegebiet in der Mainzer Straße wird es ein neues Fahrradgeschäft geben: einen Cube-Store des Unternehmens Multicycle. Derzeit werden die ehemaligen Räume eines geschlossenen Modeunternehmens umgebaut