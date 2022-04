Das Forschungs- und Gedenkprojekt „Zwangsarbeit in der Pfalz 1939 bis 1945“ des Bezirksverbands Pfalz wird am Dienstag, 26. April, um 18 Uhr im Dürkheimer Haus in einem Forum vorgestellt. Das Vorhaben wurde im Frühjahr 2021 initiiert, mit dessen Umsetzung wurden das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde (IPGV) und das Zentralarchiv des Kommunalverbands beauftragt. Christian Decker vom IPGV und Zentralarchivar Ulrich Burkhart präsentieren Inhalte und Ziele des Forschungsprojekts.

Forschungsansätze verknüpfen

Als direkte Folge des von Nazideutschland in Europa entfesselten Expansionskriegs waren bis 1944 allein auf pfälzisches Gebiet Zehntausende Frauen und Männer zur Zwangsarbeit verschleppt worden. Hinsichtlich ihrer Schicksale und Internierungsorte besteht in der Geschichtswissenschaft immer noch Aufarbeitungsbedarf. Erste lokale Forschungsansätze zur Zwangsarbeit in Bad Dürkheim und anderen pfälzischen Gemeinden miteinander zu verknüpfen und möglicherweise zu erweitern, ist das Ziel des neuen Forschungsprojekts.

Eingeladen sind besonders all jene Personen, die in der Pfalz eventuell noch selbst von NS-Zwangsarbeit betroffen waren oder von dieser als Zeitzeugen berichten können. Ebenso willkommen sind alle interessierten Bürger, die Kontakte zu Betroffenen haben sowie historische Dokumente und Fotos zum Thema Zwangsarbeit besitzen, die sie der Forschung zur Verfügung stellen möchten. Anmeldungen sind bis zum 22. April möglich unter forschung-zwangsarbeit@bv-pfalz.de oder Telefon 0631 89290338. Die Teilnahme ist kostenlos.