Die Polizei fahndet nach einem zwölfjährigen Jungen, der seit Dienstagvormittag vermisst wird. Das Kind verließ gegen 11.10 Uhr eine Jugendeinrichtung in Ludwigshafen und ist seitdem verschwunden. Deshalb wenden sich die Behörden nun an die Öffentlichkeit, um Hinweise über den Verbleib von Omid zu bekommen. Der Junge stammt aus Dresden, sein gegenwärtiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Omid ist etwa 1,65 Meter groß, kräftig und hat schwarze, kurze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen dunkelblauem Pullover (Marke: Champion), hellblaue Jeans mit weitem Schnitt und schwarze Sportschuhe. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.