Eine Zwölfjährige aus Elmstein wird seit vergangenem Freitag vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ sie am Freitagmorgen die Wohnung, in der sie lebt, und ging wie gewohnt zur Bushaltestelle, um zur Schule zu fahren. Dort traf sie jedoch nicht ein. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Ermittlungen ergaben den Angaben zufolge, dass sich die Vermisste in Rödermark in Hessen oder im Bereich Frankfurt am Main aufhalten könnte.

Die Zwölfjährige konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Obwohl laut Polizei keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, bittet sie um die Mithilfe der Öffentlichkeit. Die Vermisste ist demnach circa 1,60 Meter groß und rund 50 Kilo schwer. Als sie zuletzt gesehen wurde, war sie mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen engen Hose (Loch auf Kniehöhe) und weißen Adidas-Turnschuhen bekleidet. Sie ist Brillenträgerin, trägt einen kurzen Pony und dürfte einen hellblauen Rucksack bei sich tragen, auf welchem Schmetterlinge abgebildet sind.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06321 8540 an die Kriminalpolizei Neustadt zu wenden. Wer das Mädchen sieht, wird gebeten, es im Blick zu behalten und über den Notruf 110 die Polizei zu verständigen. Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten unter https://s.rlp.de/8V5kwUc.