20 Familien mit behandlungsbedürftigen Kindern von den griechischen Inseln sind am Mittwoch in Deutschland gelandet. Von den insgesamt 91 Menschen werden drei Familien - insgesamt zwölf Geflüchtete - in Rheinland-Pfalz aufgenommen, wie das Integrationsministerium von Anne Spiegel (Grüne) in Mainz mitteilte. Ursprünglich hätten mit demselben Flug auch 40 unbegleitete Minderjährige nach Deutschland gebracht werden sollen, davon zwei nach Rheinland-Pfalz.

Aufgrund einer Corona-Infektion sei dieses Vorhaben allerdings kurzfristig abgesagt worden und solle zu einem späteren Zeitpunkt nach Ende der notwendigen Quarantäne nachgeholt werden. Der Transfer von insgesamt 1553 anerkannten Flüchtlingen von Griechenland nach Deutschland habe noch nicht begonnen, der Beginn sei derzeit am 12. Oktober geplant.