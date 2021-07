Tennisprofi Alexander Zverev muss weiter auf den ersten Viertelfinal-Einzug in Wimbledon warten. Der 24 Jahre alte Hamburger unterlag dem Kanadier Felix Auger-Aliassime am Montag 4:6, 6:7 (6:8), 6:3, 6:3, 4:6. Der Weltranglisten-Sechste verlor nach wechselhafter Leistung in 4:01 Stunden. Zverev hatte sich zum zweiten Mal nach 2017 für das Achtelfinale qualifiziert, schied aber wie damals aus. BBei allen drei anderen Grand-Slam-Turnieren stand er bereits unter den letzten acht Spielern. Zuvor war Angelique Kerber durch ein 6:4, 6:4 über die 17-jährige Amerikanerin Coco Gauff ins Viertelfinale eingezogen.