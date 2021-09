Mit einem Sieg gegen den Südtiroler Jannik Sinner hat Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev das Viertelfinale der US Open erreicht. Der 24 Jahre alte Hamburger entschied am Montagabend sein Achtelfinale gegen den vier Jahre jüngeren Italiener mit 6:4, 6:4, 7:6 (9:7) für sich. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der Weltranglisten-Vierte nun auf den Amerikaner Reilly Opelka oder Lloyd Harris aus Südafrika. Für Zverev war es nach der Goldmedaille von Tokio und dem Titelgewinn in Cincinnati turnierübergreifend der 15. Erfolg nacheinander. Nach 2:25 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball gegen die Nummer 16 der Weltrangliste.