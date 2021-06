Alexander Zverev hat bei den French Open als erster deutscher Tennisspieler die dritte Runde erreicht. Der 24-Jährige setzte sich am Mittwoch in Paris gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin mit 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1) durch und hatte dabei nur zeitweise ein paar Probleme. In der ersten Runde hatte Zverev im deutschen Duell mit dem Qualifikanten Oscar Otte noch über fünf Sätze gehen müssen. Dieses Mal blieb er ohne Satzverlust und verwandelte nach 2:21 Stunden seinen ersten Matchball.

Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale bekommt es die deutsche Nummer eins am Freitag mit dem Serben Laslo Djere zu tun, der seinen Landsmann Miomir Kecmanovic etwas überraschend in fünf Sätzen besiegte.