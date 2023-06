Alexander Zverev hat das Viertelfinale bei den French Open erreicht. Der Hamburger schlug am Abend in Paris den Bulgaren Grigor Dimitrow sicher in drei Sätzen mit 6:1, 6:4 und 6: 3. Gegner in der Runde der letzten Acht ist der Argentinier Tomas Martin Etcheverry, der am Abend den Japaner Yoshihito Nishioka 7:6, 6:0, 6:1 bezwang. Auch hier ist Zverev Favorit.