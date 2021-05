Die Pirmasenser Zuzugssperre für Geflüchtete wird nicht verlängert. Das hat Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) am Freitag bekanntgegeben. Das Land habe einen entsprechenden Antrag der Stadt auf eine Verlängerung bis Ende März 2022 mit Verweis auf eine deutliche Verbesserung der Lage abgelehnt. Damit verlor die Sperre zum 15. Mai 2021 ihre Wirkung.

Die Stadt wolle sich nun für ein Modellprojekt bewerben, in dem die Erfahrungen aus den drei Jahren mit der Sperre analysiert werden sollen. Am Ende des Projekts soll eine Reform des Verteilsystems von Geflüchteten auf die Kommunen stehen, erklärte die Stadt in einer Pressemitteilung. Die wissenschaftliche Betreuung der auf drei Jahre angelegten Studie liegt bei den Universitäten Hildesheim und Erlangen-Nürnberg.

Für Pirmasens war ab 26. März 2018 eine Sonderregelung in Kraft getreten, die bewirkte, dass Geflüchtete, die als Asylbewerber anerkannt und einer anderen Kommune zugeteilt waren, ihren Wohnsitz nicht mehr in die Stadt verlegen durften. Hintergrund war, dass die Stadt nach eigener Darstellung an die Grenzen ihrer Integrationsfähigkeit gekommen war, weil überproportional viele Geflüchtete die Möglichkeit nutzten, an günstigen Wohnraum in städtischer Umgebung zu kommen. Im Juni 2020 war das landesweit einmalige Projekt noch einmal um ein Jahr verlängert worden.