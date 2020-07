Der Lieferdienst eines bekannten Versandunternehmens hat am Donnerstagmorgen eine Transportbox auf dem Gehweg in der Böhläckerstraße in Neustadt stehenlassen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Anwohner sich über die Box gewundert und deshalb in der Wache angerufen. Es stellte sich heraus, dass in der Box noch zehn Päckchen befinden, welche offensichtlich noch hätten zugestellt werden sollen. Nach Angaben der Polizei wurde über diverse Kommunikationswege vergeblich versucht, das Versandunternehmen zu kontaktieren. Die Polizei hat die Pakete sichergestellt. Leidtragende sind nun die Empfänger. Sie müssen nun so lange bis zur Auslieferung ihrer bestellten Waren warten, bis sich das Unternehmen bei der Polizei oder im Fundbüro der Stadt gemeldet hat.