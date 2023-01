Die Deutsche Post zähle zu den Gewinnern der Corona-Pandemie und stehe mit einem prognostizierten Ergebnis von 8,4 Milliarden Euro vor ihrem bislang besten Geschäftsjahr. Das unterstreicht die Kommunikationsgewerkschaft Deutsche Post Versand (DPVKOM), die am Montag zum zweiten Streik aufgerufen hatte. Auftakt war Anfang Januar ein Streik in Magdeburg gewesen. Am Montag waren Zusteller der Deutschen Post aus Nordbaden und der Südpfalz im Ausstand. Bei einer Kundgebung in Landau forderten rund 150 Postboten Gehaltserhöhungen. Die Deutsche Post werde ihre gravierenden Personalprobleme auch nur dann lösen, wenn sie den Beschäftigten deutlich höhere Löhne zahle, verdeutlichte die Gewerkschaft.

Mehr zum Thema lesen Sie hier