Zum Stadtmauerfest in Freinsheim werden in den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag (15./16. und 16./17. Juli) zusätzliche Spätzüge eingesetzt.

Wie der für den regionalen Schienenverkehr in der Pfalz zuständige Zweckverband mitteilte, fahren die letzten Züge ab Freinsheim nach Neustadt um 22.25 Uhr, 23.22 Uhr, 0.17 Uhr und 1.20 Uhr. Von Freinsheim nach Grünstadt fahren Züge um 22.19 Uhr, 22.53 Uhr, 23.23 Uhr, 23.41 Uhr, 0.48 Uhr und 1.41 Uhr.

Zwischen Freinsheim und Frankenthal können „wegen unaufschiebbaren Bauarbeiten an der Strecke“ in diesem Jahr keine zusätzlichen Zugfahrten angeboten werden. Es gilt der Regelfahrplan – die letzte Regionalbahn nach Frankenthal fährt am Freitag- und Samstagabend um 22.20 Uhr ab Freinsheim.