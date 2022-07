Zur ersten Fußball-Zweitligapartie des 1. FC Kaiserslautern nach mehr als vier Jahren ergänzt die Bahn am Freitag zum Saisonauftakt der Roten Teufel gegen Hannover 96 (Anpfiff 20.30 Uhr) ihr halbstündliches Zugangebot auf der Strecke Ludwigshafen-Kaiserslautern.

Der erste Zusatzzug startet um 17.46 Uhr in Ludwigshafen am Hauptbahnhof, die Abfahrt in Neustadt ist für 18.22 Uhr vorgesehen. Die Ankunft in Kaiserslautern erfolgt um 18.52 Uhr. Dieser Zug bedient bis Lambrecht alle Halte und fährt dann ohne weiteren Zwischenhalt weiter bis Kaiserslautern Hauptbahnhof.

Ergänzende Rückfahrten auch Richtung Kusel

Der zweite Zusatzzug verlässt Ludwigshafen Hauptbahnhof um 17.55 Uhr. Dieser Zug bedient nach Angaben der Bahn alle Halte bis Kaiserslautern Hauptbahnhof (Ankunft um 19.04 Uhr). Zusätzliche Rückfahrtmöglichkeiten Richtung Ludwigshafen bieten sich mit den Zügen um 23.12 Uhr und um 23.30 Uhr.

Ergänzende Rückfahrtchancen gibt es um 22.49 Uhr Richtung Kusel – ohne Halt bis Landstuhl –, bereits um 22.45 Uhr Richtung Pirmasens, um 23.07 Uhr nach Saarbrücken und um 23 Uhr nach Bingen.

35.000 Eintrittskarten hat das FCK für das Spiel bereits verkauft.