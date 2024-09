Zum Weinlesefest in Neustadt fahren zeitweise Zusatzzüge, es gibt aber an manchen Abenden auch Probleme wegen Bauarbeiten.

Wie der für den regionalen Bahnverkehr in der Pfalz zuständige Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd in Kaiserslautern mitteilt, müssen im Abend- und Spätverkehr in Richtung Bad Dürkheim/ Grünstadt sowie Richtung Kaiserslautern mehrmals Züge durch Busse ersetzt werden.

Die „Haiselscher“ des Weindorfes am Bahnhofsplatz in Neustadt öffnen am Freitag, 27. September. Das Deutsche Weinlesefest endet nach dem Winzerumzug am Sonntag, 13. Oktober, am 14. Oktober.

Mit dem wegen der Riedbahn-Sperrung eingeführten RE 36 und dem „Weinstraßen-Express“ (sonntags und am 3. Oktober) zwischen Bingen beziehungsweise Koblenz und Neustadt gibt es in diesem Jahr mehrere umsteigefreie Verbindungen aus dem Mittelrhein- und Alsenztal nach Neustadt und zurück.

Aus Richtung Winden/ Landau fahren pro Stunde tagsüber planmäßig drei Züge des Regionalverkehrs. In Richtung Südpfalz/Wörth wird die letzte Zugverbindung ab Neustadt über Landau täglich um 22.30 Uhr angeboten. Nach Landau verkehrt der letzte Zug mit allen Unterwegshalten täglich um 23.36 Uhr.

Zusatz-Spätzug nach Landau in Nächten auf Sonntag

In den Nächten von Samstag auf Sonntag fährt dieser 23.36-Uhr-Zug, wiederum mit allen Unterwegshalten, weiter nach Karlsruhe. In den Nächten von Samstag auf Sonntag bringt dann noch eine letzte Regionalbahn (mit allen Unterwegshalten, Abfahrt in Neustadt um 0.42 Uhr) die Besucher Richtung Landau. Dieser Zug verkehrt auch in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober.

Von und nach Bad Dürkheim gibt es ein halbstündliches, am Abend stündliches Zugangebot. Die letzte Rückfahrtmöglichkeit mit der Bahn in Richtung Bad Dürkheim besteht an allen Tagen, einschließlich dem Abschlusstag am 14. Oktober, um 22.21 Uhr ab Neustadt.

Zum Festumzug am Sonntag, 13. Oktober, fahren zwischen Landau und Neustadt zwei Zusatzzüge. Diese verlassen Landau um 10.44 Uhr und 11.52 Uhr, in der Gegenrichtung starten sie um 17.46 Uhr und 18.46 Uhr in Neustadt, jeweils mit Halten an allen Zwischenstationen.