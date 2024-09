Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Quad und einem Auto am Dienstag gegen 13 Uhr im Bereich der Einmündung Blockfeld- und Neustadter Straße in Mutterstadt ist es bei Sachschaden geblieben. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Demnach wollte der 59-jährige Quad-Fahrer von der Blockfeldstraße nach links in die Neustadter Straße abbiegen, als er mit dem Auto zusammenstieß, das ein 56-Jähriger steuerte und der in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der exakte Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235 495-0, entgegen.