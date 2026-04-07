Bei einem Unfall auf der B271 ist ein 76 Jahre alter Autofahrer am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet der Wagen des Mannes zwischen den Abfahrten Fronhof und Am Neuberg/Mannheimer Straße gegen 17.15 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er zunächst ein entgegenkommendes Auto, bevor er frontal mit einem weiteren Wagen zusammenstieß. Der schwer verletzte 76-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die 42-jährige Fahrerin des gestreiften Autos wurde vor Ort behandelt. Sowohl ihr Wagen als auch das frontal getroffene zweite Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Die B271 blieb wegen der Bergungsarbeiten und der Reinigung der Fahrbahn bis 19 Uhr gesperrt.